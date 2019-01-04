Son Dakika Haberleri: Eski Köye Yeni Adet TV'de İlk Kez FOX'ta!

Eski Köye Yeni Adet TV'de İlk Kez FOX'ta!

1 saat önce

Yönetmenliğini Gülistan Acet ve Ferit Karahan'ın üstlendiği, başrollerini Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Burcu Gönder Parlak ve Nail Kırmızıgül'ün paylaştığı "Eski Köye Yeni Adet" filmi, 6 Ocak Pazar saat 20.00'de FOX izleyicisiyle buluşacak.

Eski Köye Yeni Adet TV'de İlk Kez FOX'ta!, System.String[]

TV'de ilk kez yayınlanacak olan filmde, 1990'ların sonunda köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar.

Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken, birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bundan sonra devletin kulağının her an kendilerinde olduğunu ve dinlendiklerini zanneden erkekler, kadınların yanında politik hiçbir meseleden bahsetmemeye, onlara daha kibar davranmaya özen gösterir. Devletten takdir görmek ve sesini duyurabilmek için kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek "Vatan Sana Canım Feda" diye bağırırlar. Bu yanlış anlama çözülene dek köyde her şey değişecektir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:57 Kaynak: Bültenler

TV, Güncel
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