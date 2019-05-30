Eski Köye Yeni Ramazan
2 saat önce
Sivas Devlet Tiyatrosunda (SDT), "Eski Köye Yeni Ramazan" oyunu seyircisiyle buluştu.
Sivas Devlet Tiyatrosunda (SDT), "Eski Köye Yeni Ramazan" oyunu seyircisiyle buluştu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:02 Kaynak: İHA
Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna Vali Salih Ayhan'ın Eşi Zeynep Akkiraz Ayhan,Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca,İl Protokolü ve vatandaşlar izledi. Ramazanla ilgili skeçlerin yer aldığı oyun izleyenlerde hayranlık uyandırdı. Oyunda başrolleri Ahmet Çevik, Kemal Kuruçay, Hakan Kutlay Kutlu, Didem Sökmen ve Yelda Alp paylaştı. - SİVAS
8 asırlık Çataloluk kilisesi definecilerin saldırısı nedeniyle yok olmak üzere
Son dakika! Beşiktaş'ta, "Ayağa kalkmadın" deyip çalışanlarını darp eden mekan sahibine gözaltı!
Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum
3 yaşındaki kız çocuğuna ilaç dayağı kamerada