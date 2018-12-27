Eski Kulaklık Girişinin Neden Kaldırıldığı 2018'de Daha İyi Anlaşıldı

Eski kulaklık Girişi Hayranları 2018'de Tam Ekran Akıllı Telefonlara Yenildi
Eski kulaklık girişinin neden kaldırıldığı bu yıl çok daha iyi anlaşılıyor. En yeni modellere bir bakalım. İşte detaylar!
Eski kulaklık girişi tutkunları 2016 ve 2017 ile devam eden süreçte akıllı telefon üreticilerini bu kararından vazgeçirmek için elinden geleni yaptı. Ancak 2018 akıllı telefon üreticilerinin bu kararı neden verdiğini çok daha iyi bize gösterdi. 3.5mm kulaklık girişi hayranlarının bu savaşı kaybettiğini söyleyebiliriz. Öyleyse, sevgili müzik tutkunları, devam etme zamanı…
3.5mm yani Eski Kulaklık Girişi Neden Kaldırıldı?
2016 ve 2017 yılları boyunca başta Apple
olmak üzere Motorola
ve diğer akıllı telefon üreticilerinin neden kulaklık girişini kaldırmak konusunda bu kadar istekli olduklarını anlamak zordu. Zira pil ömründe büyük bir sıçrama yada şimdiye kadar yapılmış en iyi ve en uzun solukluk bağlantı noktasını kaybetmeye değecek çok yeni bir özellik yoktu açıkçası. Geçen yıl Google
tarafından Pixel 2 ile birlikte bu bağlantı noktası kaldırıldığında artık hepsinin bittiğini düşünmüş olabilirsiniz. Öyle ki eski donanımları sevmesi ve kullanması ile bilinen gelenekselci desek belki daha doğru olacak; OnePlus bile 6T modeliyle eski kulaklık girişinden vazgeçti.
Ancak şimdi en azından tüm akıllı telefon endüstrisinin neden 3.5mm eski kulaklık girişinden neden vazgeçtiğini çok daha iyi anlıyoruz.
"Herkes akıllı telefonlarının ekranlarını çerçevesiz kullanmak istiyor!"
Özellikle bu yıl piyasaya sürülen Pixel 3 XL, OnePlus 6(T) ve LG V40 modellerine bir bakın. Apple bile 2017 yılında piyasaya sürdüğü iPhone X modelinden sonra bu yıl, daha uygun fiyatlı tam ekran – neredeyse çerçevesiz iPhone XR modellerini yaptı. Eski kulaklık girişinin kaldırılması ile diğer donanımların kullanılması için daha fazla alan yaratıldığı gibi; telefonlar çok daha ince, "teoride düz düşünürsek 3.5mm'den daha ince olabilecek" fırsatı yakaladı. Samsung
bile çok fazla modelinde kullandığı 3.5mm kulaklık girişinden Çindeki Galaxy A8 modeliyle ve hatta yaklaşan Galaxy S10 modeli ile tamamen vazgeçiyor diyebiliriz. Diğer akıllı telefon üreticileri de kendi yeni kamera setlerine daha fazla yer açmak için 3.5mm'lik bu porttan vazgeçmek için oldukça istekli görünüyor.
Gerçekten eski kulaklık girişi hayranları artık bundan geri dönüşün olmadığını anlamak zorundayız. Açık söylemek gerekirse "dongle" sevmiyorum. Bir çok durumda muhtemeldir ki ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olmuyor. Özellikle kablolu kulaklık severlerin bunu daha iyi anlaması için bu yıl çok iyi modeller ortaya kondu. Özellikle kamera setlerinin çok daha iyi olduğunu ve yeni amiral gemisi telefonların tam ekranlı çerçevesiz, ince olduğunu görmeleri gerekiyor.
Kablosuz Şarj Desteği En Büyük Sorunu Giderdi!
Ayrıca dikkat çekmek isterim ki, en çok eleştiri alınan nokta müzik dinlemek için USB-C portuna kulaklık dönüştürücü takıldığında şarj edilemiyordu ilk zamanlar. Şimdi ise özellikle kablosuz şarj desteği ile bu problem büyük ölçüde giderilmiş görünüyor. Bu arada bluetooth kulaklıklarında çok iyi bir yol kat ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi çok daha güçlü ve ses kalitesinin sunarken pil ömürleri de uzadı.
Sevgili eski kulaklık girişi kullanan müzik severler, artık devam etme zamanı.
Eski Kulaklık Girişinin Neden Kaldırıldığı bu yıl daha iyi anlaşılıyor. Muhteşem tam ekranlı telefonlar. Nihayet eski kulaklık girişini neden kaybettiğimizi anlamak için harika bir sebebimiz var…
Engadget
Eski Kulaklık Girişinin Neden Kaldırıldığı