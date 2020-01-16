Eski Kurmay Albay Özdaban'a FETÖ'den 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Kurmay Albay Özdaban'a FETÖ'den 10 yıl hapis cezası - Son Dakika

Eski Kurmay Albay Özdaban'a FETÖ'den 10 yıl hapis cezası

6 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI eski Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Kurmay Albay Özdaban'a FETÖ'den 10 yıl hapis cezası, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI eski Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık eski Kurmay Albay Özdaban ve avukatı katıldı. Savcının cezalandırılması yönündeki mütalaasına karşı savunma yapan sanık Özdaban, FETÖ/PDY üyeliği suçlamalarını kabul etmedi. Özdaban, "Kullanmadığım halde kullandığım iddia edilen operasyonel hatta ilişkin veriler nedeniyle tutukluyum. Hiçbir terör örgütüyle irtibatım iltisakım yoktur. Mesleğim boyunca terör örgütleriyle mücadele ettim. Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum. Heyetin vicdanına sığınarak beraatımı talep ediyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Özdaban'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Özdaban, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunmuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:58 Kaynak: DHA
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