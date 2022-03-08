Eski Kuveyt Başbakanı, "yolsuzluktan" yargılandığı davada beraat etti - Son Dakika

Eski Kuveyt Başbakanı Cabir el-Mubarek el-Hamad es-Sabah, kamuoyunda "ordu fonu" olarak bilinen "yolsuzluk" suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, aralarında eski Başbakan Sabah, eski İçişleri Bakanı Halid el-Cerrah ve eski Savunma Bakan Vekili Cesar el-Cesar'ın da bulunduğu 9 kişinin yargılandığı davanın duruşması ülkede bakanların yargılamalarının yapıldığı mahkemede görüldü.

Mahkeme, kamuoyunda "ordu fonu" olarak bilinen yolsuzluk davasında eski Başbakan Sabah'ın yanı sıra eski hükümet yetkilileri ve diplomatlardan oluşan 9 sanığın beraatına hükmetti.

"Ordu fonu" davası ilk olarak Kasım 2018'de dönemin Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nasır es-Sabah'ın Başsavcılığa "ordu fonunda 768 milyon doları aşan yolsuzluk şüphelerinin olduğu" yönünde bir yazı göndermesiyle gündeme gelmişti.

Söz konusu yolsuzluk suçlamaları, 2011-2019 tarihlerinde Başbakan olarak görev yapan Cabir es-Sabah'ın, Savunma Bakanlığı görevini yürüttüğü 2001-2011 yıllarına kadar uzanıyor.

Ülkenin milli güvenliği ile ilgili meselelerde kullanılmak üzere Kuveyt ordusunun kurulduğu 1950'li yıllarda oluşturulan "ordu fonu", göreve gelen savunma bakanları tarafından denetleniyor.