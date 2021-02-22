Eski Kuzey Makedonya Güvenlik ve İstihbarat Kurumu Müdürü hakkında tutuklama emri çıkarıldı - Son Dakika

Eski Kuzey Makedonya Güvenlik ve İstihbarat Kurumu Müdürü hakkında tutuklama emri çıkarıldı

22.02.2021 22:03
Eski Kuzey Makedonya Güvenlik ve İstihbarat Kurumu Müdürü hakkında tutuklama emri çıkarıldı, System.String[]

Kuzey Makedonya'da binlerce kişinin yasa dışı dinlenilmesi nedeniyle yargılanan eski Kuzey Makedonya Güvenlik ve İstihbarat Kurumu (UBK) Müdürü Saşo Miyalkov hakkında ulusal ve uluslararası tutuklama emri çıkarıldı.

Kuzey Makedonya'da binlerce kişinin yasa dışı dinlenilmesi nedeniyle yargılanan eski Kuzey Makedonya Güvenlik ve İstihbarat Kurumu (UBK) Müdürü Saşo Miyalkov hakkında ulusal ve uluslararası tutuklama emri çıkarıldı.

"Target-Tvrdina" adlı davada baş sanık olarak yer alan Miyalkov hakkında mahkeme, dün ev hapsi kararı verdi.

Polisin evinde bulamadığı Miyalkov için mahkeme, bugün ulusal ve uluslararası tutuklama emri çıkardı.

Davada, nihai kararın hafta sonuna kadar verilmesi bekleniyor.

"Hayal kırıklığına uğradım"

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Miyalkov'un kaçtığıyla ilgili iddialar hakkında halkın adaleti aradığını ve beklediğini söyledi.

Mahkemenin ev hapsi istediğini belirten Zaev, "Bir kaçış daha oldu. Tüm halkımız gibi ben de Saşo Miyalkov'un hala bulunup gözaltına alınmadığından, yani ev hapsine götürülmediği nedeniyle hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Zaev, ilgili kurumlardan derhal harekete geçmelerini ve Miyalkov'u bularak mahkeme kararını uygulamalarını beklediğini kaydetti.

"Bu, mücadeledeki çaba ve umutları itibarsızlaştırıyor"

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Miyalkov'un tutuklanmasıyla ilgili mahkeme kararını uygulamak üzere yetkili tüm kurumlara çağrıda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ile adaylık görüşmelerine başlaması beklenen ve yargı sistemini reforme etmek, hukukun üstünlüğünü inşa etmek için çok çalışan bir ülke olarak bu tür gelişmelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Pendarovski, "Bu, suç ve yüksek yolsuzlukla mücadeledeki çaba ve umutları itibarsızlaştırıyor." ifadesini kullandı.

Eski Başbakan Nikola Gruevski de başbakanlığı döneminde yaklaşık 600 bin avro değerindeki lüks otomobilin yasalara aykırı satın alınması nedeniyle 2018'de 2 yıl hapse mahkum edilmiş, aynı yıl Macaristan'a kaçarak siyasi iltica talebinde bulunmuştu.

Target-Tvrdina davası

"Tvrdina davası" 29 Mart 2016'da açılırken, "Target davası" 17 Kasım 2016'da başlamış, iki dava daha sonra birleştirilmişti.

"Target-Tvrdina davası"nın iddianamesine göre, UBK tarafından 2008-2015'te haklarında mahkeme kararı olmadan 4 bin 286 telefon yasa dışı şekilde dinlenmiş.

Miyalokov'un yanı sıra eski İçişleri Bakanı Gordana Yankulovska, Yunanistan'a kaçan eski İçişleri Bakanlığı Birim Amiri Goran Gruyevski ile UBK çalışanı Nikola Boşkovski, Miyalkov'un Özel Kalem Müdürü Toni Yakimovski de yargılananlar arasında yer alıyor.

Zoran Zaev, Makedonya, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Kuzey Makedonya Güvenlik ve İstihbarat Kurumu Müdürü hakkında tutuklama emri çıkarıldı - Son Dakika


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