Eski lastikler hayvan barınağı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski lastikler hayvan barınağı oldu - Son Dakika

Eski lastikler hayvan barınağı oldu

6 saat önce

Susurluk Belediyesi kullanılmış eski araç lastiklerini kedi ve köpeklerin barınmaları için kulübe yaptı.

Eski lastikler hayvan barınağı oldu, System.String[]

Susurluk Belediyesi kullanılmış eski araç lastiklerini kedi ve köpeklerin barınmaları için kulübe yaptı. Belediye tarafından sokak hayvanları için yapılan barınaklara yem ve su takviyesi yapıldı.


Susurluk Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi tarafından kullanımı dolmuş artık lastiklerle yapılan kedi ve köpek barınakları, Çaylak piknik alanı bölgesine ve muhtelif yerlere konuldu. Ayrıca belediye ekipleri sokak hayvanları için barınakların etrafına ekipler tarafından yem ve su takviyesi yapıldı. Vatandaşlar da bu noktalara yemek, mama ve su desteği ile sokak hayvanlarına destek veriyorlar. - BALIKESİR

Susurluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:22 Kaynak: İHA
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