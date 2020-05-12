Eski LDP Genel Başkanı Besim Tibuk hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Eski LDP Genel Başkanı Besim Tibuk'un bir televizyon programında yaptığı konuşmaya ilişkin suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu dilekçesinde Tibuk'un 4 ayrı suçtan cezalandırılması talep edildi.

Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk hakkında bir televizyon kanalında yayınlanan programda söylediği sözler nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunan Avukat Serhat Baymaz, Besim Tibuk'un 19 Nisan 2020 tarihinde televizyon programında yaptığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hedef alındığını aktardı. Avukat Baymaz şikayet dilekçesinde, "Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlendiği açıktır. Seçim ile göreve gelen Cumhurbaşkanımızın şahsına ve bu yolla milletin iradesine hakaret eden şüphelinin cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

"BİZ BİZE YETERİZ HAVASI SÖZLERİYLE MİLLİ HAREKETİ AŞAĞILAMIŞTIR"

Dilekçede şüpheli Tibuk'un konuşması esnasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını da hedef aldığı aktarılarak, "Biz bize yeteriz havası şeklinde küçük düşürücü sözleri ile Türk milletinin milli hareketini aşağılamış ve tüm halkımıza hakarette bulunmuştur" denildi. Tibuk hakkında daha önce FETÖ'yü desteklediği yönünde sözleri nedeni ile de suç duyurusunda bulunulmuştu.

4 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, şüpheli Tibuk'un 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama', 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'silahlı terör örgütünü övme ve propaganda yapma' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

(İHA)