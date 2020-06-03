Eski Lesotho Başbakanı'nın eşi, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Daha sonra mahkemece tutuklanan Maesaiah, kefaletle serbest bırakılmıştı.

Başbakan'ın cinayetten bir süre sonra evlendiği Maesaiah, 5 Şubat'ta Lipolelo'yu öldürmekle suçlanmış ve gözaltına alınmıştı.

Başbakan Thomas Thabane'nin boşanma aşamasında olduğu eski eşi Lipolelo Thabane, 2017'de başkent Masure'deki evinin önünde ölü bulunmuştu.

Buna göre Maesaiah, tutuklu yargılanacak.

Temyiz Mahkemesi, Maesaiah Thabane'ye tanınan kefalet hakkı prosedürünün doğru bir şekilde takip edilmediği gerekçesiyle kefaleti iptal etti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Maesaiah Thabane, bu sabah Lipolelo cinayeti suçlamasıyla gözaltına alarak mahkemeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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