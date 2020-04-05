Eski Libya Başbakanı Cibril, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

1952 yılında Libya'nın Bingazi kentinde dünyaya gelen Cibril, 2011 yılında Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi rejimine karşı kurulan Ulusal Geçiş Konseyi Başbakanı olarak görev yapmıştı.

Sağlık durumu bugün ağırlaşan Mahmud Cibril, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mısır medyasında yer alan habere göre, Cibril, 27 Mart 'ta Mısır'ın başkenti Kahire 'de Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alındı.

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