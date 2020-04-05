Eski Libya Başbakanı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

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Eski Libya Başbakanı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
6 saat önce
Eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril, Mısır'ın başkenti Kahire'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril, Mısır'ın başkenti Kahire'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril, Mısır'ın başkenti Kahire'de korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cibril, Libya'da devrimden sonraki ilk başbakan olarak görev yapmıştı. - KAHİRE
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:46 Kaynak: İHA
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