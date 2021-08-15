Üye Girişi
Eski Lübnan Başbakanı Hariri'den Cumhurbaşkanı Avn'a istifa çağrısı - Son Dakika

Eski Lübnan Başbakanı Hariri'den Cumhurbaşkanı Avn'a istifa çağrısı

15.08.2021 16:31
Eski Lübnan Başbakanı Hariri'den Cumhurbaşkanı Avn'a istifa çağrısı, System.String[]

Lübnan'daki Müstakbel Hareketi Genel Başkanı ve eski Başbakan Saad el-Hariri, ülkenin kuzeyindeki patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a görevini bırakma çağrısında bulundu.

Lübnan'daki Müstakbel Hareketi Genel Başkanı ve eski Başbakan Saad el-Hariri, ülkenin kuzeyindeki patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a görevini bırakma çağrısında bulundu.

Eski Başbakan Hariri, yaptığı yazılı açıklamada, Akkar bölgesinde 28 kişinin ölümüne ve 79 kişinin yaralanmasına yol açan akaryakıt deposundaki patlamaya işaret ederek, "Akkar tüm Lübnanlıların acılarını harekete geçirdi." ifadesini kullandı.

Kimsenin "fitne ve kargaşa" niyetiyle hareket etmediğini savunan Hariri, şunları kaydetti:

"Sen (Cumhurbaşkanı Avn) insanların acısını fitne olarak görüyorsun. Bizler ise senin yüzüne karşı yükselen çığlıklar olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı git... git. Nasıl oluyor da Cumhurbaşkanı, Akkar'daki insanların acılarını gözardı ediyor ve Yüksek Savunma Konseyi toplantısında, şiddet yanlısı grupların kaos çıkardığından söz edebiliyor?"

"Akkar ( Afganistan'daki) Kandahar olmadığı gibi devlet düzeninin dışına da çıkmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı sen kendin devletin dışına çıkmış 'Avn Hareketi Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olmuşsun'." diyen Hariri, Akkar bölgesinin Cumhurbaşkanı Avn ve onun döneminde zulme maruz kaldığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Avn, Yüksek Savunma Konseyi toplantısında, "Akkar bölgesinde şiddet yanlısı grupların kaosu hedefleyen etkinliklere başvurduğunu" söylemişti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde gece saatlerinde bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı kaynakları, patlamada 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Lübnan ordusu ise ülkenin kuzeyindeki patlamanın askerler tarafından basılan ve vatandaşa dağıtılmak üzere el konulan yakıt deposunda meydana geldiğini bildirmişti.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca piyasaya sürülecek akaryakıtın fiyatının Enerji Bakanlığınca belirleneceği kaydedilmişti.

Enerji Bakanlığının sübvansiyonun kalkmasına rağmen eski fiyatı sürdürmesi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının hemen hemen tümü pompaları kapalı tuttu.

cumhurbaşkanı, Akaryakıt, Başbakan, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Lübnan Başbakanı Hariri'den Cumhurbaşkanı Avn'a istifa çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor 16:18 Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı 16:05 Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı Son Dakika! Afganistan'daki durumu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Giderek yoğunlaşan bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız 15:26 Son Dakika! Afganistan'daki durumu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Giderek yoğunlaşan bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız
Anne dehşeti kameralara yansıdı! Yere düşen çocuğunun önce kafasına bastı, ardından yüzüne toprak attı! 14:55 Anne dehşeti kameralara yansıdı! Yere düşen çocuğunun önce kafasına bastı, ardından yüzüne toprak attı! Afganistan'ı kuşatan Taliban'dan yeni açıklama: Kadın haklarına saygı göstereceğiz 14:47 Afganistan'ı kuşatan Taliban'dan yeni açıklama: Kadın haklarına saygı göstereceğiz Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri 14:18 Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak tebrik mesajı 14:04 Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak tebrik mesajı Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı 12:32 Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı

Son Dakika Haberleri
16:22 Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu.
16:17 Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor
16:06 Norveçli golcü Sörloth yine kadroya alınmadı! Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarını heyecan bastı
16:01 İstanbul'un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti
15:25 Son Dakika! Afganistan'daki durumu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Giderek yoğunlaşan bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız
15:22 Cicaldau herkesi şaşırttı! G.Saray'ın yeni transferi, 10 numaralı formayı giymeyi istemedi
14:51 Maradona'dan sonra tüm zamanların en iyilerinden Müller hayata veda etti!
14:47 Afganistan'ı kuşatan Taliban'dan yeni açıklama: Kadın haklarına saygı göstereceğiz
14:32 Şampiyonlar Ligi'nin spikeri Eva'nın tatil paylaşımlarına Türk hayranlarından yoğun ilgi
14:17 Taliban başkent'te! Kabil'de binlerce insan şehri terk etmek için sokaklara döküldü
Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu. Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu.         
16:23
Norveçli golcü Sörloth yine kadroya alınmadı! Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarını heyecan bastı Norveçli golcü Sörloth yine kadroya alınmadı! Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarını heyecan bastı         
16:06
İstanbul'un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti İstanbul'un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti         
16:01
Cicaldau herkesi şaşırttı! G.Saray'ın yeni transferi, 10 numaralı formayı giymeyi istemedi Cicaldau herkesi şaşırttı! G.Saray'ın yeni transferi, 10 numaralı formayı giymeyi istemedi         
15:22
Maradona'dan sonra tüm zamanların en iyilerinden Müller hayata veda etti! Maradona'dan sonra tüm zamanların en iyilerinden Müller hayata veda etti!         
14:52
Şampiyonlar Ligi'nin spikeri Eva'nın tatil paylaşımlarına Türk hayranlarından yoğun ilgi Şampiyonlar Ligi'nin spikeri Eva'nın tatil paylaşımlarına Türk hayranlarından yoğun ilgi         
14:32
Taliban başkent'te! Kabil'de binlerce insan şehri terk etmek için sokaklara döküldü Taliban başkent'te! Kabil'de binlerce insan şehri terk etmek için sokaklara döküldü         
14:17
Talibanlar mahkumları serbest bıraktı! Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi'deki mahkumlar serbest Talibanlar mahkumları serbest bıraktı! Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi'deki mahkumlar serbest         
13:56
Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı         
11:23
1 saat süren esaret! Binanın kapısı üzerine kilitlenen genç kadın operasyonla kurtarıldı 1 saat süren esaret! Binanın kapısı üzerine kilitlenen genç kadın operasyonla kurtarıldı         
11:15
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik         
11:01
Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi         
10:49
Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı         
22:27
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 16:53:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Lübnan Başbakanı Hariri'den Cumhurbaşkanı Avn'a istifa çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement