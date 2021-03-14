Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Basil, siyasi rejiminin, devleti ve toplumu yönetmekten aciz olduğunu söyledi - Son Dakika

Lübnan'da Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Genel Başkanı Cibran Basil, ülkedeki siyasi rejimin, devleti ve toplumu yönetmekten aciz olduğunu söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın damadı ve eski Dışişleri Bakanı Basil, ülkedeki siyasi ve ekonomik krizle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomide büyük bir kriz yaşandığını belirten Basil, siyasi rejimin de ahlaken çöktüğünü ve devlet ile toplumu yönetmekten aciz olduğunu öne sürdü.

Yaşanan bu çöküşün, lideri olduğu partiyi, seçimlerini yeniden gözden geçirmeye sevk ettiğini dile getiren Basil, bu bağlamda 2006'da Hizbullah ile imzalanan işbirliği anlaşmasını yeniden gözden geçirmeye kararlı olduklarını aktardı.

Özgür Yurtsever Hareketi ile Hizbullah Şubat 2006'da ortak işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Söz konusu anlaşmanın en önemli maddeleri arasında "seçim kanunu, Suriye-Lübnan ilişkileri, Lübnan'ın korunması ve devletin inşası" yer alıyordu.

Özgür Yurtsever Hareketi, şubatta yaptığı açıklamada, Hizbullah ile yaptığı anlaşmanın üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen devletin inşası projesinde başarılı olamadığını belirtmişti.

Ülkedeki ekonomik ve siyasi durum

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'in, yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Merkez Bankasının resmi kuru 1500 Lübnan lirasında sabit tutmasına rağmen karaborsada son günlerde yerel para biriminin ABD doları karşısında yaşadığı rekor seviyelerdeki değer kaybı nedeniyle protestolar düzenleniyor.

Siyasi güçler ile yöneticileri, ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos 2020'den bu yana yeni hükümet kurulamıyor.