Eski mahalle kültürleri mahalle iftarları ile hatırlanıyor

Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları yoğun katılımla devam ediyor.

Eski mahalle kültürünün ve komşuluk ilişkilerinin gelecek kuşlaklara aktarılması, birlik beraberliğin pekiştirilmesi amacı ile gerçekleştirilen geleneksel mahalle iftarları, Cami kebir ve İzzetpaşa Mahalleleri ile devam etti. Muallimler Birliği Binası bahçesinde verilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeğine Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin ve her iki mahalle muhtarı katıldı. Akşam ezanı öncesi çocuklar ve vatandaşlarla uzun süre ilgilenen ve sorunlarını dinleyen Başkan Köse, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



İftar sonrası konuşan Köse, "Ramazan ayı birlik beraberliğin, paylaşmanın had safhaya çıktığı bir ay. Bizlerde siz değerli hemşerilerimizle birlikte bu güzel ayda orucumuzu açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her akşam ayrı bir mahallemizde hem vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı buluyor hem de dertleşiyoruz. Mahalle iftarları ayrıca, eski mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini de canlandırmak, gelecek kuşaklara aktarmak adına güzel bir etkinlik. Ben bu anlamda belediyemizle iş birliği içerisinde iftarlarımıza katkı sağlayan hayırsever vatandaşlarımıza ve yoğun ilgi gösteren sizlere teşekkür ediyor, tuttuğumuz oruçların ve dualarımızın kabul olmasını niyaz ediyorum" dedi.



Gittiği her mahallede muhtarlar tarafından mahallelerinde yapılmasını istedikleri hizmetlerin aktarıldığını hatırlatan Başkan Köse, Ramazan ayının ardından her mahallede toplantılar yapacağını, sorunları ve çözüm yollarını mahalle sakinleri ile birlikte üreteceklerini söyledi. - KARABÜK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

