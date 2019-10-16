Eski mahkum devlet desteğiyle işinin patronu oldu

Gaziantep'te yaşayan eski hükümlü Hüseyin Kılıç, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hazırlanan proje ile hayali olan demir doğrama atölyesine kavuşmanın ve sosyal hayata yeniden adapte olabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Karıştığı bir olay nedeniyle 11 yıl önce hapis cezası alan 5 çocuk babası 47 yaşındaki Hüseyin Kılıç, cezaevinde mesleği demir doğrama işini sürdürmek için başvurdu.

Buradaki atölyede çalışmaya başlayan Kılıç, yaptığı daha kapsamlı işlerle tecrübesini artırdı. Kılıç, denetimli serbestlik kapsamında bir süre önce tahliye edildikten sonra da meslek eğitimlerini tamamladı.

Kılıç, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hazırlanan projeyle İŞKUR'dan hibe almaya hak kazandı. Demir doğrama ustası Kılıç, çocukluk hayali olan kendi atölyesine proje ile kavuştu.

Hüseyin Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cezaevinde çalışma imkanı bulunmasının mahkumlar için önemine değindi.

Farklı işlerde çalışarak tecrübe kazandığını belirten Kılıç, "Devletimiz bu imkanı vermiş, Allah razı olsun. Cezaevinde çalışma imkanı mahkum için çok önemli bir şey. Yani 'Yan gel yat' böyle bir şey çoluk çocuk sahibi olan bir insana gelmez. Ben de çalıştım." dedi.

Tahliye edildikten sonra iş aradığını ancak bulamadığını aktaran Kılıç, durumu aktardığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkililerinin kendisine farklı bir teklifte bulunduğunu ifade etti.

Kılıç, kendi atölyesini kurmak için proje hazırlandığını ve hibe desteği aldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bir gün telefon geldi, 'Denetimli Serbestlik tarafından hazırlanan atölye çalışman için onay geldi' dediler. Vallahi annemden yeni doğdum. Allah devletimizden razı olsun. Sonra aldığım makineleri atölyeme getirdiğimde ne iş yapacağım gibi şeyleri hiç düşünmedim. Malzemelerime, makinelerime bakıyorum, yetiyor. Ben makinelerime baktığım zaman dünyanın en mutlu, en huzurlu insanıyım."

Kılıç, iş yeri sahibi olmanın ayrı bir mutluluğu olduğunu kaydederek, şunları aktardı:

"Bunun mutluluğunu, huzurunu anlatmakla olmaz, yaşamak lazım. Okula giden çocuğum var, ihtiyaçlarını karşılamam lazım. 11 yıl aradan sonra ben çocuklarıma geri dönmüşüm ve onlara bir baba olarak cevap verebiliyorum. Bu da devletimizin bana vermiş olduğu imkanlar sayesinde. Allah onlardan razı olsun. Ne kadar teşekkür etmesem azdır. Ömrüm boyunca 'Beni hayata tutunduran devletimden Allah razı olsun' diyeceğim."

"Çocuklarıma bir katkıda bulunmak, etrafıma bir katkıda bulunmak, normal, sıradan bir vatandaş olmak çok güzel. Allah bir daha oralara düşürmesin." diyen Kılıç, cezaevinde çalışarak mesleğini unutmamasının bugünlere gelmesinde önemli olduğunu dile getirdi.

Cezaevinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini, namaz kılmaya başladığını aktaran Kılıç, cezaevindeki infaz koruma memurlarının ve cezaevi müdürlerinin sosyal hayata adaptasyonu için çok katkılarını gördüğünü sözlerine ekledi.

"Biz de aynı memnuniyeti yaşıyoruz"

Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan da denetimli serbestlik müdürlüklerinin ceza infaz sisteminin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Denetimli serbestlik sürecindeki kişilere, bir daha yeniden yargılama konusu olmamaları için, iyileştirici ve rehberlik içeren eğitimler verdiklerini ve bu eğitimlerle hükümlüleri gündelik yaşama hazırladıklarını ifade eden Beydoğan, yine çeşitli mesleki eğitimler verilerek, hükümlülerin yeterlilik belgeleri almalarının sağlandığını aktardı.

İŞKUR desteğiyle mahkumlara iş imkanı sağlandığını ve bunlardan birinin de Hüseyin Kılıç olduğunu belirten Beydoğan, "Hazırladığımız projeyle atölyenin açılması sağlanmış oldu. Kendisinde olduğu gibi bizde de aynı memnuniyet söz konusu. Geçirilmesi gereken sürelerin sonunda vatandaşlarımızın tekrar gündelik yaşamlarına devam etmelerini sağlamak gerçekten önemli. Sürecin asıl hedefi ve amacı da bu zaten." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Kılıç'ın mutluluğunu paylaştıklarını belirten Beydoğan, Kılıç'a desteklerinin devam edeceğini, bu kapsamda çeşitli kamu kurumlarıyla irtibat kurduklarını kaydetti.