Eski Malatya'daki 495 deprem konutunun startı verildi - Son Dakika

Eski Malatya'daki 495 deprem konutunun startı verildi

Malatya'nın Battalgazi İlçe Belediye Başkanı Osman Güder, depremzede aileleri için Eskimalatya'daki Yatılı Bölge Okulu (YİBO) yan kısmında bulunan arazi üzerine Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılması planlanan deprem konutlarının, zemin etüt çalışmalarını yerinde inceledi.

Eski Malatya'daki 495 deprem konutunun startı verildi, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi İlçe Belediye Başkanı Osman Güder, depremzede aileleri için Eskimalatya'daki Yatılı Bölge Okulu (YİBO) yan kısmında bulunan arazi üzerine Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılması planlanan deprem konutlarının, zemin etüt çalışmalarını yerinde inceledi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve muhtarlarla birlikte depremzede aileleri için Eskimalatya Meydanbaşı mahallesinde bulunan Yatılı Bölge Okulu'nun yan kısmında ki 100 dönümlük arazi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan 495 deprem konutunun yapımı öncesi gerçekleştirilen zemin etüt çalışmalarını inceledi. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak depremin meydana geldiği andan itibaren bakanlık yetkilileri ile birlikte gerekli tespitleri yaparak, yaraların sarılması için çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüttüklerini ve konutların yapılması ile birlikte bölgeye ikinci bir alt merkez oluşturulacağının altını çizdi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in depremzede ailelerinin her daim yanında olduğunu ifade eden Meydanbaşı Mahalle Muhtarı Ramazan Şener, "Depremin ardından Eskimalatya bölgemizde bulunan 8 mahallemizde büyük hasarlar oluştu. Yaklaşık 250-300'e yakın evlerimiz hasar gördü. Bunların bir kısmı acil yıkıldı ve bir kısmı yıkılmayı bekliyor. Vatandaşlarımızda bu süre içinde bir tedirginlik oluştu. Evleri yıkılan insanlar bizleri başka bölgelere götürecekleri tedirginliği oluştu. Bu noktada ise Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz ve Valimiz devreye girdi. Yetkililerle yaptığımız istişareler sonunda Meydanbaşı Mahallesinde bulunan yatılı bölge okulunun yan kısmında bulunan arazinin üzerine de konutların yapılmasını talebimizi illettik. Bu talebimiz ilgili bakanlığa iletildi. Şuanda da gerekli çalışmalar yapılıyor. Bu anlamda her daim olduğu gibi bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e mahallem adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ne zaman sıkıntımız olsa yanına gittik ve sıkıntının çözümü için elinden gelenin fazlasını ortaya koydu" dedi.


Alacakapı Mahalle Muhtarı Nafız Sayın ise "Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve muhtarlarımız ile bu bölgenin uygunluğunu yetkililerimize iletmiştik. Alacakapı mahallemizde 200'e yakın ev hasar gördü. İnşallah o depremzede aileleri için yapılacak olan konutlarla birlikte sıkıntılar hallolacak. Burası da bir cazibe merkezi olacak. Biraz daha sabır edeceğiz. Sonucu güzel olacak diye düşünüyorum. Cenabı Allah ülkemize bir daha böyle büyük depremler yaşatmasın. Ben bu anlamda bizlerden desteğini esirgemeyen Başkanımız Osman Güder ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, "Şuanda Eskimalatya'da Çevre ve Şehircilik bakanlığımız tarafından depremden sonra yapılacak olan 495 konutun yerinde belediye olarak incelemelerde bulunuyoruz. Çevre ve Şehircilik il müdürlüğümüzde bölgenin sondaj etüt ve jeofizik alt yapı çalışmalarını yapıyorlar" şeklinde konuştu.


Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden çalışmalar için gerekli izinlerin beklediğini dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Ocak ayında Elazığ merkezli bir deprem yaşadık ve bu depremde ilimiz ve özellikle ilçemiz çok etkilendi. Battalgazi bölgemizde bu depremde kesin olmamakla birlikte 3 bine yakın evin ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bu konutların yerine afet konutların yapımı için Battalgazi'mizde üç bölgeyi tercih etmiştik. Bunlardan bir tanesi Gelincik Tepesi, ikincisi Eskimalatya'mızın merkezinin bulunduğu Yatılı Bölge Okulunun yan tarafında bulunan 100 dönümlük bir alan. Diğer yerleşke yeri ise köy tipi evleri yapacağımız yerler. Şuanda Eskimalatya'da Çevre ve Şehircilik bakanlığımız tarafından depremden sonra yapılacak olan 495 konutun yerinde belediye olarak incelemelerde bulunuyoruz. Buranın zeminin sağlam olduğunu biliyoruz. Çevre ve Şehircilik il müdürlüğümüzde bölgenin sondaj etüt ve jeofizik alt yapı çalışmalarını yapıyorlar. Burada Battalgazi bölgesinde yapılacak konutlar için Vakıflar Bölge müdürlüğü tarafından yapılacak olan çalışma ile ilgili müsaade bekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un ilimizi ziyaretinde burayla ilgili problemi gündeme getirmiştik. Kısa sürede burayı sonuçlandıracaklar. Öyle umuyoruz ki önümüzdeki haftalarda buranın ihalesi yapılarak, konutlara başlanacaktır" ifadelerini kullandı.


Yapılacak olan konutlarla Eskimalatya'ya ikinci bir alt merkezin oluşacağını vurgulayan Başkan Güder, "Yapılacak olan 495 konutun 300 adeti 3+1, 195 adet ise 2+1 şeklinde olacak. Yapacak firmalara 200 günlük bir süre tanınıyor. Gelincik Tepesi'ne olduğu gibi bu bölgeye yapılacak olan konutlara yoğun talep olacak. Talep fazlası konutumuz olduğunda inşallah diğer artan talepleri de TOKİ üzerinden satışları yapılacağını düşünüyoruz. Malatya'mız biliyorsunuz deprem illerinden bir tanesi ve özellikle Battalgazi'mizde bu afet riskini azaltmak amacıyla burada yapılacak konutlar vatandaşlarımızın istifadesine sunulmuş olacak. Depremzede ailelerin mağduriyetlerinin giderilmesinin yanı sıra ikinci bir alt merkezide Eskimalatya'mıza kazandırmak istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 04:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski Malatya'daki 495 deprem konutunun startı verildi - Son Dakika

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