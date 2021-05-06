Eski Maldivler Devlet Başkanı Nasheed, patlamada yaralandı - Son Dakika

Maldivler'in başkenti Male'de Eski Maldivler Devlet Başkanı Mohamed Nasheed evinin önünde aracına bindiği sırada patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan Nasheed'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Maldivlerin başkenti Male'de 53 yaşındaki eski Devlet Başkanı Mohamed Nasheed evinin önünde aracına bindiği sırada patlama meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamada Nasheed'in yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Patlamanın ardından polis olay yerini ve Nasheed'in tedavi gördüğü hastaneyi güvenlik çemberine aldı. Yerel basında çıkan haberlerde, patlama nedeni ile bölgede bulunan 1 turistin ve Nasheed'in 1 korumasının da yaralandığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Nasheed'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Bunun gibi korkakça saldırıların toplumumuzda yeri yoktur. Düşüncelerim ve dualarım Başkan Nasheed ve bu saldırıda yaralanan diğerleri ve onların aileleri ile" dedi.

Yetkililer, patlamanın Nasheed'in evinin yakınına park edilen bir motosikletin üzerine yerleştirilen el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiğini belirterek, "Muhtemelen park etmiş bir motosiklete bağlanmış bir tür doğaçlama patlayıcı cihaza benziyor" dedi.

-İHA-