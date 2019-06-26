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Eski Malezya Başbakan Yardımcısı'na 3 milyon dolarlık rüşvet suçlaması

44 dakika önce

KUALA Malezya'da yolsuzluk soruşturmaları kapsamında hafta başında mahkemede ifade veren eski Başbakan Yardımcısı ve muhalefetteki Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) partisinin eski lideri Ahmed Zahid Hamidi, 3,1 milyon dolar (18 milyon TL) rüşvet almakla suçlandı.

Eski Malezya Başbakan Yardımcısı'na 3 milyon dolarlık rüşvet suçlaması, System.String[]
KUALA Malezya'da yolsuzluk soruşturmaları kapsamında hafta başında mahkemede ifade veren eski Başbakan Yardımcısı ve muhalefetteki Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) partisinin eski lideri Ahmed Zahid Hamidi, 3,1 milyon dolar (18 milyon TL) rüşvet almakla suçlandı.
Malezya basınındaki haberlere göre, bu sabah Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesinde hakkındaki iddialara ilişkin ifadesi alınan Zahid'e, mahkeme tarafından 7 ayrı rüşvet suçlaması yöneltildi.
İddianamede Zahid'in 2017'de ve geçen sene Ultra Kirana isimli inşaat firması ve yurt dışı vize işlemleri yapan bir firmadan, kontratlarının uzatılması karşılığında toplamda 3,1 milyon dolar para kabul ettiği öne sürüldü.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Zahid'in, suçlu bulunması halinde 20 yıla yakın hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.
Eski Başbakan Necip Rezak ve üst düzey UMNO yöneticileri de duruşma salonunda bulundu.
Zahid en son pazartesi günü, Savunma Bakanlığı tarafından 1997-2018 yıllarında yapılan arazi takaslarında hazinenin zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin mahkemeye ifade vermişti. Bundan önce de Zahid'e, ailesine ait hayır kuruluşunun parasından 250 bin Malezya ringgitini (348 bin TL) kötüye kullandığı iddiasıyla güveni suistimal suçlaması yöneltilmişti.
Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında ise Zahid, geçen yıl temmuz ve ekim aylarında hakim karşısına çıkmış, 18 Ekim'de gözaltına alınıp kefaletle serbest bırakılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:46 Kaynak: AA
Başbakan Yardımcısı, Malezya, Güncel
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