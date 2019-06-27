Son Dakika Haberleri: Eski Malezya Başbakan Yardımcısı'na yeni rüşvet suçlamaları
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Eski Malezya Başbakan Yardımcısı'na yeni rüşvet suçlamaları

1 saat önce

KUALA Malezya'da yolsuzluk soruşturmaları kapsamında dün 3,1 milyon dolar rüşvet almakla suçlanan eski Başbakan Yardımcısı ve muhalefetteki Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) partisinin eski lideri Ahmed Zahid Hamidi'ye yeni rüşvet suçlamaları yöneltildi.

Eski Malezya Başbakan Yardımcısı'na yeni rüşvet suçlamaları, System.String[]
KUALA Malezya'da yolsuzluk soruşturmaları kapsamında dün 3,1 milyon dolar rüşvet almakla suçlanan eski Başbakan Yardımcısı ve muhalefetteki Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) partisinin eski lideri Ahmed Zahid Hamidi'ye yeni rüşvet suçlamaları yöneltildi.
Bugün Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan eski Başbakan Yardımcısı Zahid'e mahkeme, bir inşaat firması ve yurt dışı vize işlemleri merkezinden toplam 10 milyon dolar (59 milyon TL) rüşvet alma suçlaması yöneltti.
Suçlamalar karşısında Zahid, mahkemeye delil getirerek kendini savunma talebinde bulundu.
Zahid dün Yüksek Mahkeme'de görülen duruşmasında da aynı firmalardan 3,1 milyon dolar (18 milyon TL) rüşvet almakla suçlanmıştı.
Eski Malezya Başbakan Yardımcısı Zahid pazartesi günü, Savunma Bakanlığı tarafından 1997-2018 yıllarında yapılan arazi takaslarında hazinenin zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin mahkemeye ifade vermişti.
Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında da Zahid, geçen yıl temmuz ve ekim aylarında hakim karşısına çıkmış, 18 Ekim'de gözaltına alınıp kefaletle serbest bırakılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:39 Kaynak: AA
Malezya, Başbakan Yardımcısı, Güncel
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