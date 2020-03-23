Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı - Son Dakika

Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı

17 dakika önce

KUALA Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed'in, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı milletvekiliyle temasta bulunması üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.

Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı, System.String[]

KUALA Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed'in, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı milletvekiliyle temasta bulunması üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.

Basına konuşan eski Başbakan'ın asistanı, Kovid-19 şüphesiyle 19 Mart'ta kendini evinde karantinaya alan Mahathir'in dün yaptırdığı testin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Mahathir'in, test sonuçları negatif çıkmasına rağmen 2 haftalık ev karantinasını sürdüreceği belirtildi.

Dün sosyal medya hesaplarından video paylaşımında bulunan Mahathir, sıkıcı olmasına rağmen evde kaldığını belirterek, "Eğer bunu yapmazsak hastalık birçok insana bulaşabilir ve çok kişi ölebilir." dedi.

Eski Malezya Başbakanı, Kovid-19 teşhisi konan Milletvekili Kelvin Yii Lee Wuen ile geçen ay görüşmesi nedeniyle evde kendini 14 gün karantinaya alacağını açıklamıştı.

Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:26 Kaynak: AA

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