Üye Girişi
Eski Malezya Başbakanı Mahathir, koroner tedavi ünitesinden çıkarılarak servise alındı - Son Dakika

Eski Malezya Başbakanı Mahathir, koroner tedavi ünitesinden çıkarılarak servise alındı

26.01.2022 15:57
Eski Malezya Başbakanı Mahathir, koroner tedavi ünitesinden çıkarılarak servise alındı

Hastanede tedavisi devam eden Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in servise alındığı bildirildi.

Hastanede tedavisi devam eden Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in servise alındığı bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, Mahathir Muhammed'in kızı Datin Paduka Marina Mahathir, yaptığı açıklamada, babasının sağlık durumunda iyileşme görüldüğünü belirtti.

Marina, bu ay tekrar hastaneye kaldırılan 96 yaşındaki babasının Ulusal Kalp Enstitüsündeki koroner tedavi ünitesinden servise getirildiğini kaydetti.

Mahathir Muhammed'in Sözcüsü Sufi Yusuff, dün, Mahathir'in iştahının düzeldiğini ve ailesiyle iyi iletişim kurduğunu bildirmişti.

Mahathir'in Sözcüsü, 96 yaşındaki eski Başbakan'ın 22 Ocak'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle Ulusal Kalp Enstitüsüne kaldırıldığını, bunun son 1 ay içinde 3. kez olduğunu söylemişti.

Daha önce 2 defa koroner baypas ameliyatı geçirmesine rağmen 2018'deki seçimleri kazanarak göreve gelen Mahathir, 22 ay sonra hükümet içindeki anlaşmazlık nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

En son görev yaptığı 2020'de "dünyanın en yaşlı başbakanı" olan Mahathir, 7 Ocak'ta da aynı hastanede 6 gün tedavi görmüştü.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Malezya, Marina, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Malezya Başbakanı Mahathir, koroner tedavi ünitesinden çıkarılarak servise alındı - Son Dakika


İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
Ebru Şallı'nın zor anları! Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı Ebru Şallı'nın zor anları! Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı         
15:18
Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09
Kafasında şişe kırdı, yere yatırıp defalarca kez tekmeledi! Beyoğlu'nda kadına şiddet anbean kamerada Kafasında şişe kırdı, yere yatırıp defalarca kez tekmeledi! Beyoğlu'nda kadına şiddet anbean kamerada         
13:11
Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti         
12:30
Mansur Yavaş'tan bir örnek hamle daha! Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere et desteği başladı Mansur Yavaş'tan bir örnek hamle daha! Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere et desteği başladı         
11:39
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu         
11:07
Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi         
09:57
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti! Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti!         
08:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu! Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu!         
21:36
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
İlleri birbirine bağlayan yollar yine kapatıldı İlleri birbirine bağlayan yollar yine kapatıldı         
20:31

Son Dakika Haberleri
15:53 İBB'den kar yarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor
15:40 Kontak kapatan Trendyol kuryeleri istediklerini aldı! Zam yüzde 11'den yüzde 38'e çıktı
15:25 Zafer Trendyol çalışanlarının: Yüzde 11'lik zam, yüzde 38,8'e yükseldi!
15:18 Ebru Şallı'nın zor anları! Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
15:14 Araştırmalar ortaya koydu! Cinsel ilişki esnasında ölüm yalnızca orta yaş erkeklerle sınırlı kalmıyor!
15:11 İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!
15:08 Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor
14:47 Fenerbahçe'de koronavirüs depremi! Sayı 6'ya çıktı! Vaka artışı durdurulamıyor
14:36 Defalarca bıçaklayıp başında sigara içmişti! Genç kadını zorla kaçırmış
14:36 Vitor Pereira, İngiltere'yi karıştırdı! Ayaklanan taraftarlar stat duvarına yazılar yazdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 16:04:08. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Malezya Başbakanı Mahathir, koroner tedavi ünitesinden çıkarılarak servise alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement