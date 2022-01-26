Eski Malezya Başbakanı Mahathir, koroner tedavi ünitesinden çıkarılarak servise alındı - Son Dakika

Hastanede tedavisi devam eden Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in servise alındığı bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, Mahathir Muhammed'in kızı Datin Paduka Marina Mahathir, yaptığı açıklamada, babasının sağlık durumunda iyileşme görüldüğünü belirtti.

Marina, bu ay tekrar hastaneye kaldırılan 96 yaşındaki babasının Ulusal Kalp Enstitüsündeki koroner tedavi ünitesinden servise getirildiğini kaydetti.

Mahathir Muhammed'in Sözcüsü Sufi Yusuff, dün, Mahathir'in iştahının düzeldiğini ve ailesiyle iyi iletişim kurduğunu bildirmişti.

Mahathir'in Sözcüsü, 96 yaşındaki eski Başbakan'ın 22 Ocak'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle Ulusal Kalp Enstitüsüne kaldırıldığını, bunun son 1 ay içinde 3. kez olduğunu söylemişti.

Daha önce 2 defa koroner baypas ameliyatı geçirmesine rağmen 2018'deki seçimleri kazanarak göreve gelen Mahathir, 22 ay sonra hükümet içindeki anlaşmazlık nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

En son görev yaptığı 2020'de "dünyanın en yaşlı başbakanı" olan Mahathir, 7 Ocak'ta da aynı hastanede 6 gün tedavi görmüştü.