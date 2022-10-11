Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, genel seçimlerde aday olacağını açıkladı - Son Dakika
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Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, genel seçimlerde aday olacağını açıkladı

11.10.2022 14:23
Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, genel seçimlerde aday olacağını açıkladı

KUALA Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, gelecek ay yapılması beklenen genel seçimlerde koltuğunu korumak için yarışacağını bildirdi.

KUALA Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, gelecek ay yapılması beklenen genel seçimlerde koltuğunu korumak için yarışacağını bildirdi.

Malezya siyasetinde oldukça önemli bir yere sahip olan ve halen aktif siyasete devam eden 97 yaşındaki lider, yaklaşan genel seçimlerde, Langkawi milletvekili olarak koltuğunu korumak için aday olacağını ilan etti.

Mahathir Muhammed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kimin başbakan olacağına karar vermedik çünkü başbakan adayı ancak biz kazanırsak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Mahathir, partisi Pejuang'ın da içinde olduğu GTA ittifakının 15. Genel Seçimlerinde ülke genelinde 120 milletvekili koltuğu için yarışmayı planladığını yineledi.

Mahathir dönemi

Mahathir, 2003'e kadar 22 yıl boyunca UMNO'nun adayı olarak başbakanlık görevini yürüttükten sonra emekliye ayrılmıştı. Necip Rezak dönemindeki 1MDB devlet fonunun yağmalanması nedeniyle siyasete dönmeye karar veren Mahathir, 2018 seçimlerinde tarihi bir zafere imza atarak Necip Rezak hükümetini devirmeyi başarmıştı.

Mahathir, 93 yaşında dünyanın en yaşlı hükümet başkanı unvanını kazanmış ancak reformist ittifak fikir ayrılıkları nedeniyle iki yıldan kısa bir sürede çökmüştü.

Sonraki süreçte UMNO, seçimleri tekrar kazanmayı başardı, iktidardaki Barisan Nasional koalisyonuna liderlik ediyor.

97 yaşındaki lider, Pejuang adlı bir Malay hareketi başlatarak Malayların yoğunlukta olduğu bölgelerdeki 120 sandalyeyi kazanmak için gelecek seçimlere girmeyi planlıyor.

Mahathir, "Başbakanlığa aday olup olmayacağımı bilmiyorum, yeterince güçlü ve sağlıklıysam ve yarışmamı isterlerse, (başbakanlık için) yarışırım." demişti.

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Kaynak: AA

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