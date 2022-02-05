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Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed taburcu edildi - Son Dakika

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed taburcu edildi

05.02.2022 11:49
Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed taburcu edildi

KUALA Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, taburcu edildi.

KUALA Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, taburcu edildi.

Mahathir'in kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Ulusal Kalp Enstitüsü, 96 yaşındaki eski Başbakan'ın tedavisine evinde devam edileceğini açıkladı.

İki haftalık tedavinin ardından taburcu edilen Mahathir'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, tek başına yürüyebildiği görüldü.

Mahathir, paylaşımında, yakında tamamen iyileşmeyi ümit ettiğini belirterek sağlığının iyiye gitmesi için dua eden sevenlerine teşekkür etti.

Eski Başbakan Mahathir, 22 Ocak'ta bir ay içinde 3. defa hastaneye kaldırılmıştı.

Mahathir'in sözcüsü, eski Başbakan'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle Ulusal Kalp Enstitüsüne kaldırıldığını, bunun son 1 ay içinde 3. kez olduğunu söylemişti.

Daha önce 2 defa koroner baypas ameliyatı geçirmesine rağmen 2018'deki seçimleri kazanarak göreve gelen Mahathir, 22 ay sonra hükümet içi anlaşmazlık nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

En son görev yaptığı 2020'de dünyanın en yaşlı başbakanı olan Mahathir, 7 Ocak'ta da aynı hastanede 6 gün tedavi görmüştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed taburcu edildi - Son Dakika


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