Eski Malezya Başbakanı Mahathir, partisinin liderliğine geri dönmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Malezya Başbakanı Mahathir, partisinin liderliğine geri dönmek istiyor - Son Dakika

Eski Malezya Başbakanı Mahathir, partisinin liderliğine geri dönmek istiyor

6 saat önce

KUALA Malezya'da geçen ay yaşanan siyasi krizin ardından başbakanlıktan ve partisinin liderliğinden istifa eden Mahathir Muhammed, liderlik için yeniden aday oldu.

Eski Malezya Başbakanı Mahathir, partisinin liderliğine geri dönmek istiyor, System.String[]

KUALA Malezya'da geçen ay yaşanan siyasi krizin ardından başbakanlıktan ve partisinin liderliğinden istifa eden Mahathir Muhammed, liderlik için yeniden aday oldu.

Sosyal medya hesabında, liderliğinden istifa ettiği Malezya Birleşik Yerli Partisinin (PPBM) genel merkezinden bir fotoğrafını paylaşan Mahathir, "PPBM'yi hırsızlar ve UMNO partisi ile çalışan liderlerden kurtarmak üzere partinin liderliğine adaylığımı koydum." açıklamasında bulundu.

Mahathir parti üyelerine, "Partimizi doğru yola yeniden koymak için mücadelemize katılın." çağrısı yaptı.

Başbakan ve PPBM Genel Başkanı Muhyiddin Yasin ise Mahathir'in adaylığını olumlu karşılayacağını vurgulayarak, "Mahathir, parti liderliğine rakipsiz aday olacak fakat ben genel başkanlığımı koruyacağım." dedi.

Malezya'daki partilerde genel başkanlar idari işlerden sorumlu olurken parti liderliği en yüksek konum olarak kabul ediliyor.

Mahathir'in parti liderliğine dönmesi durumunda PPBM, iktidar ve muhalefetten yöneticilerin olduğu tek parti konumuna gelecek.

Malezya Birleşik Yerli Partisinin kurultayı 20 Haziran'da düzenlenecek.

Malezya'daki siyasi kriz

Malezya'da 23 Şubat'ta muhalefet partileri Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) ve Malezya İslam Partisinin (PAS), Mahathir'in liderliğindeki iktidarı devirerek Ulusal İttifak adında yeni bir iktidar koalisyonu kurma çabası, siyasi krize yol açmıştı.

Mahathir, UMNO'da yolsuzluğa bulaşan isimlerle birlikte çalışmak istemediği için ertesi gün başbakanlıktan istifa etmişti.

Partisi PPBM'nin Genel Başkanı Muhyiddin'in Ulusal İttifak projesini desteklemesi üzerine Mahathir, aynı gün parti liderliğinden de istifa kararı almıştı.

Mahathir'in Ulusal İttifak'a yanaşmaması üzerine UMNO ve PAS, daha sonraki günlerde Muhyiddin'i başbakan adayı göstermişti.

Bunun üzerine Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, 29 Şubat'ta Muhyiddin'e hükümeti kurma görevi vermişti.

Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı         
21:43
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi         
17:26
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü         
16:48
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı         
16:23
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı         
15:58
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu         
15:36
Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek         
15:01
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin" deyip sebebini açıkladı         
14:26
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti         
13:01
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti         
10:04
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 22:15:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Malezya Başbakanı Mahathir, partisinin liderliğine geri dönmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]