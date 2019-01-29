Son Dakika Haberleri: Eski Malezya Başbakanı Necip'e Kara Para Aklama Suçlaması

Eski Malezya Başbakanı Necip'e Kara Para Aklama Suçlaması

1 saat önce

KUALA Malezya'da kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasına adı karışan eski Başbakan Necip Rezak'a, söz konusu fondan zimmetine para geçirme ve kara para aklama suçlamaları yöneltildi.

Eski Malezya Başbakanı Necip'e Kara Para Aklama Suçlaması, System.String[]
KUALA Malezya'da kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasına adı karışan eski Başbakan Necip Rezak'a, söz konusu fondan zimmetine para geçirme ve kara para aklama suçlamaları yöneltildi.

Malezya basınında çıkan haberlere göre eski Başbakan Necip'e, 2014'te kara para akladığı iddiasıyla Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesince dava açıldı.

Necip'in, 1MDB'ye bağlı SRC İş Planı fonundan 47 milyon Malezya ringgiti para zimmetine geçirdiği, daha sonra kendisine ait üç banka hesabı aracılığıyla bu parayı akladığı iddianamede belirtildi.

Duruşma için yüksek mahkeme binasına giden Necip, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Zimmete para geçirme ve kara para aklama iddialarına dair yeni duruşmanın ise 7 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.

1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında yargılanan Necip Rezak, en son geçen ay, 1MDB'nin Kamu Hesapları Komitesine sunduğu denetim raporunun değiştirilmesi talimatını vermekle suçlanmıştı.

1MDB yolsuzluk soruşturması

Kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paraların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.

Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30'un üzerinde suçlamayla yargılanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Malezya, Güncel
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