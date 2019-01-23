Eski Malezya Başbakanı Necip'in Öldürülen Çevirmenine İlişkin Yeni İddialar

KUALA Malezya'da 2006 yılında öldürülen Moğolistanlı manken ve çevirmen Altantuya Shaariibuu'nun, eski Başbakan Necip Rezak ile aynı fotoğraf karesinde yer aldığı iddia edildi.

KUALA Malezya'da 2006 yılında öldürülen Moğolistanlı manken ve çevirmen Altantuya Shaariibuu'nun, eski Başbakan Necip Rezak ile aynı fotoğraf karesinde yer aldığı iddia edildi.



Malezya'nın Shah Alam Yüksek Mahkemesine ifade veren manken Shaariibuu'nun kuzeni Burmaa Oyunchimeg, 2005'te kuzenini Fransa'nın başkenti Paris'te dönemin Başbakan Yardımcısı Necip ve yakın arkadaşı Abdul Razak Baginda ile gördüğünü söyledi.



Oyunchimeg, mahkemeye verdiği ifadede, "Altantuya'yı iki kişiyle gördüğümü hatırlıyorum. Ona kim olduklarını sordum ve birinin (Malezya) Başbakan Yardımcısı, diğerinin de beraber iş yaptığı Razak adında biri olduğunu söyledi." şeklinde konuştu.



Oyunchimeg'in söz konusu görüşmeye dair fotoğrafı mahkemeye sunduğu fakat fotoğrafta yer alanların henüz netleşmemesi nedeniyle kamuoyuyla paylaşılmayacağı bildirildi.



İddiaların ardından basına konuşan Necip ise Shaariibuu ile hayatı boyunca hiç görüşmediğini belirterek iddiaların iftira olduğunu söyledi.



Moğolistanlı Shaariibuu cinayeti



Malezya'da yaşayan 28 yaşındaki Moğolistan vatandaşı manken ve çevirmen Altantuya Shaariibuu, 18 Ekim 2006'da Shah Alam kentinde kaçırıldıktan sonra vurularak öldürülmüş ve cesedi orduya ait patlayıcılarla imha edilmişti.



Olayla ilgili dönemin Başbakan Yardımcısı Necip Rezak'ın korumalarından 2'si tutuklanmıştı. Tutuklanan korumalardan Sirul, "Önemli insanlardan emir aldım." ifadelerini kullanmıştı. Yargılama sürecinde kefaletle serbest bırakılan Sirul, Avustralya'ya kaçmıştı.



Öldürülen mankenin babası Seteve Shariibuu, geçen yıl dosyanın tekrar açılması talebi için Başbakan Mahathir Muhammed ile bir araya gelmiş, Shariibuu ailesinin avukatı Ramkarpal Singh de Mahathir'in talebi onayladığını bildirmişti.



Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga da Malezya Başbakanı Mahathir'e, eski Başbakan Necip'in de adının geçtiği dava dosyasının tekrar açılması için çağrıda bulunmuştu.

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