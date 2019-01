Eski Malezya Başbakanı Necip'ten "Blues" ile Hükümete Eleştiri

KUALA Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak, geçen yılki genel seçimlerin ardından yaşadıklarını bir blues şarkısında vokal yaparak anlattı.

Bir grup gençle stüdyoya giren Necip, ABD'li blues grubu The Manhattans'ın meşhur parçalarından "Kiss and Say Goodbye"ı Malay diline uyarlanmış şekilde seslendirdi.



Şarkının girişinde konuşma yapan Necip, "En üzgün günüm. 9 Mayıs 2018'de görevim bittiğinden bu yana. Her zaman sevdiğim insanlar için mücadele ettim ama ne yapayım, bu hükümetin iftiralarının mağduru oldum." dedi. Necip, şarkıda bu durum karşısında Allah'a sığındığını söyledi.



Eski Başbakana gençlerden oluşan koro eşlik etti.



Şarkıda iktidardaki Umut İttifakı koalisyonunun ismi üzerinden yapılan "Umutlar dağlar gibi yüksekti fakat dağılıp toz haline geldi." şeklindeki eleştiri ise dikkati çekti.



Yaklaşık 4 dakika süren video, sosyal medyada ve Malay basınında büyük ilgi gördü.

