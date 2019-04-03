Son Dakika Haberleri: Eski Malezya Başbakanı Rezak Hakim Karşısında

Eski Malezya Başbakanı Rezak Hakim Karşısında

1 saat önce

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, hakkında açılan yolsuzluk davasında hakim karşısına çıktı.

Eski Malezya Başbakanı Rezak Hakim Karşısında, System.String[]
Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, hakkında açılan yolsuzluk davasında hakim karşısına çıktı. Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Başkent Kuala Lumpur'da Yüksek Mahkeme'ye çıkan Rezak, gücü kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, para aklama ve kamu fonundan kendi hesaplarına 42 milyon Malezya ringgit, (57 milyon TL) aktarmak dahil 7 farklı suçtan yargılandı. Duruşmanın açılışında Başsavcı Tommy Thomas, Necip'e Başbakanlığı süresince Maliye Bakanlığı da yaparak gücünü mutlakıyete yaklaştırdığını söyledi. Başsavcı Thomas, iki pozisyonu kullanarak ülkenin hem siyasi gücünü hem de maliyesini kontrol ettiğini ileri sürdü. Rezak ise suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Bir sonraki duruşmanın 15 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:11 Kaynak: İHA

Necip Rezak, Malezya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım'dan Tartışma Yaratan "Teşekkürler İstanbul" Pankartlarıyla İlgili Açıklama Son Dakika! Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım: Seçimin Patronu YSK'dır, İmamoğlu Bunu Bilmeli Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 20:38:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Malezya Başbakanı Rezak Hakim Karşısında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]