Eski Malezya Başbakanı Rezak'ın Duruşması Bugün Başlıyor

Eski Malezya Başnakanı Rezak'ın yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili ilk duruşması bugün başlıyor.

Eski Malezya Başnakanı Rezak'ın yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili ilk duruşması bugün başlıyor.



Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 42 suçlamayla tutuksuz yargılanan eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın ilk duruşması bugün başlıyor. Rezak bir çok ceza davasının içinde devlet fonu 1MDB'den 681 milyon doları hesabına geçirmekten dolayı bugünkü davada 7 suçlama ile karşı karşıya.



Duruşma 12 Şubat'ta başlayacaktı ancak temyiz başvurusu için ertelenmişti.



Kamu kalkınma fonu "1 Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip Rezak'ın, fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar vasıtasıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü. Rezak herhangi bir yanlış yaptığını reddetmişti.



Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paranın Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükumetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.



Necip Rezak hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed öncülüğündeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.



Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30'un üzerinde suçlamayla yargılanıyor. - KUALA LUMPUR

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