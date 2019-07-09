Son Dakika Haberleri: Eski Malezya Başbakanına ana muhalefette yeni görev
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Eski Malezya Başbakanına ana muhalefette yeni görev

1 saat önce

KUALA Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, partisi Birleşik Malay Milli Örgütü'nün (UMNO) üyesi olduğu ana muhalefet koalisyonunun danışma kurulu başkanlığına getirildi.

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KUALA Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, partisi Birleşik Malay Milli Örgütü'nün (UMNO) üyesi olduğu ana muhalefet koalisyonunun danışma kurulu başkanlığına getirildi.
Başkent Kuala Lumpur'da düzenlenen Milli Cephe (BN) koalisyonu yüksek şura toplantısının ardından konuşan BN Genel Sekreteri Adnan Mansur, toplantıda eski Başbakan Necip'in, koalisyonun danışma kurulunun başına getirilmesinde mutabık kaldıklarını açıkladı.
Adnan, koalisyon üyesi parti temsilcilerinin de söz konusu kararı desteklediğini belirterek, "Necip'in görevi, halkın Milli Cephe'ye yönelik güvenini yeniden kazanmasını sağlamak olacaktır." dedi.
Necip Rezak, geçen yılki 9 Mayıs Genel Seçimleri'nde UMNO'nun liderliğini yaptığı Milli Cephe koalisyonunun seçimleri kaybetmesi üzerine parti genel başkanlığından istifa etmişti.
Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında bir senedir yargılanan Necip, bir süredir aktif siyasetten uzak duruyordu.
Eski başbakan, hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında "emaneti suistimal", "gücü kötüye kullanma" ve "kara para aklama" gibi 42 münferit suçtan yargılanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:43 Kaynak: AA
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