Batman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edeceği söylenen Mehmet Şimşek, mitinge katıldı ancak kürsüye çıkmadı

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Seçime saatler kala iki ilde mitinglerini iptal etti

Son dönemde adı ekonomi yönetimiyle alınan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sahaya indi. Şimşek, Erdoğan'ın Batman mitingine katıldı.

MİTİNG ÖNCESİ FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Şimşek, miting öncesinde eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'la bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Şimşek'in Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda ekonomi kadrosunda olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı programda, "Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip, bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor" demişti.

ÇELİK: AKTİF SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkezi'nde görüşme yapmıştı. Görüşmeye dair açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mehmet Şimşek aktif siyasete dönmeyi düşünmüyor. Kendisi her konuda destek vermeye hazır olduğunu söyledi." demişti.