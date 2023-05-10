Batman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edeceği söylenen Mehmet Şimşek, mitinge katıldı ancak kürsüye çıkmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edeceği söylenen Mehmet Şimşek, mitinge katıldı ancak kürsüye çıkmadı

10.05.2023 17:25

Bir süredir ekonomi yönetimiyle ilgili ismi en sık dillendirilenler arasında yer alan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Batman mitinginde eşlik edeceği . Sahaya inen Şimşek, mitinge katıldı ancak kürsüye çıkmadı.

Son dönemde adı ekonomi yönetimiyle alınan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sahaya indi. Şimşek, Erdoğan'ın Batman mitingine katıldı.

MİTİNG ÖNCESİ FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Şimşek, miting öncesinde eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'la bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Şimşek'in Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda ekonomi kadrosunda olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı programda, "Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip, bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor" demişti.

ÇELİK: AKTİF SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkezi'nde görüşme yapmıştı. Görüşmeye dair açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mehmet Şimşek aktif siyasete dönmeyi düşünmüyor. Kendisi her konuda destek vermeye hazır olduğunu söyledi." demişti.

YORUMLAR
500

Mehmet Şimşek, AK Parti, Batman, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edeceği söylenen Mehmet Şimşek, mitinge katıldı ancak kürsüye çıkmadı - Son Dakika


Son Dakika
17:15 Türk futbolunun nabzı Riva'da yükseldi! MHK başkanı, hakemlerle tartıştı
17:08 Türk futbolunda neler oluyor? Riva'da tansiyon yükseldi, başkan hakemlerle tartıştı
17:09 Batman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edeceği söylenen Mehmet Şimşek, mitinge katıldı ancak kürsüye çıkmadı
17:04 Muharrem İnce'den yeni açıklama! Hakkındaki kaset iddialarına ateş püskürdü: Gazeteciler, savcılar neredesiniz?
17:03 Batman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edeceği söyleniyordu! Mehmet Şimşek mitinge katıldı ama kürsüye çıkmadı
17:02 Arkadaşlarıyla eğlendiği esnada bir anda yere yığılan güzel yarışmacı yaşamını yitirdi
16:54 Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu öldürüldü
16:53 Arkadaşlarıyla eğlenirken bir anda yere yığılan güzel yarışmacı hayatını kaybetti
16:45 Antalya'da korkunç kaza! Yayayı altına aldı defalarca üstünden geçti
16:45 İbrahim Çelikkol'dan olay paylaşım! Sevgilisini öptüğü anı paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2023 17:28:58. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edeceği söylenen Mehmet Şimşek, mitinge katıldı ancak kürsüye çıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement