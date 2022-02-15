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ESKİŞEHİR - Eski malzemeleri çöpe atmayıp "Sıfır Atık Kütüphanesi" açtılar - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Eski malzemeleri çöpe atmayıp "Sıfır Atık Kütüphanesi" açtılar

15.02.2022 10:59

Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, kullanılmayan varil, eski sıralar, motor parçaları, lastikler, kablo makaraları gibi malzemeleri geri dönüştürerek "Sıfır Atık Kütüphanesi" kurdu.

Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, kullanılmayan varil, eski sıralar, motor parçaları, lastikler, kablo makaraları gibi malzemeleri geri dönüştürerek "Sıfır Atık Kütüphanesi" kurdu.

Kentin köklü eğitim kurumlarından Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ve "Sıfır Atık" projeleri birleştirilerek yeni bir kütüphane oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, kullanılmayan paneller, tahta sıralar, aynalar, variller, lastikler, bilgisayar parçaları, kablo makaraları, motor parçaları, öğretmen ve öğrenciler tarafından dönüştürülerek masa, kitaplık, sandalye, konferans sandalyesi, askılık, kalemlik, kitap okuma setleri üretildi.

Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Raylı Sistemler Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi alanlarının öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hayata geçirilen tasarımlardan oluşan "Sıfır Atık Kütüphanesi" ilgi görüyor.

Varilden kitaplık, paletten oturma grubu...

Lisenin müdürü İlhan Özata, AA muhabirine, amaçlarının öğrencilerde ve öğretmenlerde geri dönüşüm kültürünü oluşturmak olduğunu söyledi.

Özata, eski ya da hurdaya ayırdıkları malzemelerin yeniden kullanılmasını hedeflediklerini aktardı.

Okullarında ya da atölyelerinde kullanmadıkları atıl durumdaki ürünleri bir araya topladıklarını ifade eden Özata, şu bilgileri paylaştı:

"Bu konuyla ilgili müdür yardımcılarımız ve alan şeflerimiz ile öğrencilerimiz bir çalışma yaptık. Sıfır Atık Projesi'ne bağlı kalarak hurda malzemelerden neler yapabilir düşüncesiyle ürünler geliştirdik. Hurdalıktan bulduğumuz boş bir varili ikiye kesip, kitaplık yaptık. Paletlerden oturma grupları, elektrik makaralarından masa ürettik. Motor bölümünde hurdaya ayrılan parçalardan saatler, sehpalar yaptık. Eski sıralardan konferans masası, koltuk kolçaklarından raflar ortaya çıkardık. Oturma gruplarının tasarımlarını değiştirip kitap okuma setleri oluşturduk. Projeyle öğrencilerde geri dönüşüm bilinci oluştururken becerilerini de geliştirmiş olduk. Diğer okullardan ya da kurumlardan hurdaya ayrılan malzemeleri okulumuzda yeniden değerlendirip tasarımlar yaparak onlara yardımcı olabiliriz."

"Ürün geliştirmeyi sürdürüyoruz"

Proje koordinatörü ve okulun müdür başyardımcısı İlker Şenoturan ise kütüphaneyi öğrencileriyle 10 gün içinde hazırladıklarını söyledi.

Kütüphanede 35 geri dönüşüm ürününün bulunduğunu anlatan Şenoturan, "Halihazırda devam eden 11 ürün daha bulunuyor. Onları da kütüphanede kullanacağız. Öğrencilerimizin sıfır atık bilincini tatması amacıyla projeyi önemsiyoruz. Öğrencilere daha rahat ortam sunabilmek için dönüşüm malzemelerinden ürün geliştirmeyi sürdürüyoruz. Bu kütüphane öğrencilerin ilgisini çekti. Hurdalıkta bulunan bir malzemenin adeta yeni bir ürüne dönüştüğünü gördüler." diye konuştu.

ESKİŞEHİR - Eski malzemeleri çöpe atmayıp Sıfır Atık Kütüphanesi açtılar
ESKİŞEHİR - Eski malzemeleri çöpe atmayıp Sıfır Atık Kütüphanesi açtılar
ESKİŞEHİR - Eski malzemeleri çöpe atmayıp Sıfır Atık Kütüphanesi açtılar

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Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, geri dönüşüm, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Eski malzemeleri çöpe atmayıp 'Sıfır Atık Kütüphanesi' açtılar - Son Dakika


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