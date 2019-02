Eski Mamak Çöplüğünü Millet Bahçesine Dönüştüreceğiz"

AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse , "Eski Mamak çöplüğü, şimdi kömür deposu olarak kullanılan ilk etapta 30 bin metrekarelik alanı millet bahçesine dönüştüreceğiz. İnsanların ihtiyaçlarını ve mutluluğunu merkeze alacak şekilde çalışmalar yapacağız." dedi.Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 25 yıldan bu yana eğitimle uğraştığını, doğup büyüdüğü ve yaşadığı ilçeyi daha da güzelleştirmek için "Mamak Daha Güzel Olacak" sloganıyla çalışmalara başladığını söyledi.Mamak'ın kültür, sanat ve spor ile öne çıkan bir ilçe olacağını belirten Köse, hayata geçirmeyi planladıkları projeler ve özel merkezlerle her yaş grubuna destek vereceklerini belirtti.Mamaklıların boş vakitlerini değerlendirmesi için özel alanlar oluşturacaklarını dile getiren Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:"Okul öncesi kreşleriyle çocukların yeteneklerini keşfetmek için özel rehberlik programları yapacağız. Çocuklarımızın spor, sanat ve kültür dallarından birinde yeteneklerini keşfedeceğiz. Okul sonrası etüt çalışmalarına destek vereceğiz. Yüzme havuzları yapacağız. Kadınlar için kültür merkezleri oluşturacağız. Kadınların iş gücünü desteklemek için evde ürettikleri ürünlerin satışını yapabilecekleri mekanlar oluşturacağız. En gençlerimizi yani yaşlılarımızı açacağımız millet kıraathanelerinde misafir edeceğiz. Mamak bizim evimiz. Mamak, kültür, sanat, edebiyat ve spor ile öne çıkan bir ilçe olacak. Mamak'ı daha ileri noktalara taşıyacağız."- Şehir meclisi oluşturulacakSeçilmesi halinde projeleri istişareler sonucu gerçekleştireceklerini aktaran Köse, vatandaşlara hesap vereceklerini kaydetti.Mamaklıların istemediği bir projeyi uygulamayacağını vurgulayan Köse, şöyle konuştu:"Projelerimizin taslağını oluştururken bir kamuoyu araştırması yapacağız. Daha önce 'kent konseyi' diye isimlendirilen meclisler var. Çok fonksiyonel olmadı. Biz bunu şehir meclisi olarak oluşturup, herkesi dinleyecek bir ortam istiyoruz. En sade halktan ve her yaş grubundan insanların o mecliste olmasını istiyoruz. Ben makamı, gücü, yetkiyi kalemle tabir ediyorum. Dolayısıyla hep beraber karar aldığımız projeleri aynı kalemle imzalayacağız.""Gençler ok atacak, ata binecek"Ata sporlarıyla Mamaklı gençleri buluşturacağını ifade eden Köse, okçuluk ve binicilik sporuna destek vereceklerini bildirdi.Gençlerin oluşturulacak alanlarda sadece spor değil, keyifili vakit geçirmesine olanak sağlayacak düzenlemeler yapacaklarını aktaran Köse, "İlçede etno spor alanımız olacak. Gençlerimiz orada spor olarak ve ata binmiş olmanın özel hazzını yaşamak için ata binebilecekler. Geleneksel ve olimpik olmak üzere iki türlü okçuluk var. Biz geleneksel sporları destekliyeceğiz." dedi."Bir vadiyi meyve ve sebze bahçesine dönüştüreceğiz"İlçenin iki bin yıldan bu yana Ankara 'ya su kaynağı olduğunu dile getirdi.Kentin sınırları içerisindeki doğal ortamlarda rekreasyon alanı ve köy hayatını halkın hizmetine sunacaklarını anlatan Köse, sözlerine şöyle devam etti: Samsun yolunun sağı ve solu yeşil alandır. Hazır rekreasyon alanlarıdır. Biz ortaya çıkaracağız. Ayrıca daha önce köy şimdi mahalleye olan bir vadimizi meyve bahçesine dönüştüreceğiz. Vatandaşlarımızın meyveyi kendi elleriyle koparacakları bir bahçe oluşturacağız. Sebze bahçeleri de yapacağız. Yani bir vadiyi meyve ve sebze bahçesine dönüştüreceğiz. Kerpiçten ve eski taşlardan yapılmış köy evlerimizin restorasyonunu yapacağız. Doğal köy ortamlarında, peynir yumurta satın alınabilecek ve köy kahvaltısı yapma imkanı olacak. ""Mamak için 40 başlık altında projemiz var"İlçeyi cazibe merkezi haline getirmek için projeler hazırladığını vurgulayan Köse, insanların mutluluğu ve huzurunu öncelik olarak görerek, nitelikli çalışmalar yapacaklarına dikkati çekti.Mamak için 40 başlık altında projeleri bulunduğuna değinen Köse, şu bilgileri verdi:"Mesela bir başlık altında yüzme havuzları diyoruz ama onun altında birçok yüzme havuzu yapacağımız yerler var. Bizim en büyük projelerimiz kentsel dönüşüm ve yeni Mamak'tır. Ankara'nın sayılı kongre merkezi ve tiyatro salonları arasına girecek bir etkinlik alanı yapacağız. Çünkü Mamak'ın kültürün ve sanatın merkezi olmasını istiyoruz o yüzden fiziki alt yapıyı sağlayarak, teknik olarak destelemek zorundayız. Eski Mamak çöplüğü, şimdi kömür deposu olarak kullanılan ilk etapta 30 bin metrekarelik alanı millet bahçesine dönüştüreceğiz. İnsanların ihtiyaçlarını ve mutluluğunu merkeze alacak şekilde çalışmalar yapacağız."