Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik davanın sonuçlanmasının ardından ABD'de yaşayan eski manken Ebru Şimşek, önemli açıklamalarda bulundu.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Grupla yıllarca tek başına mücadele ettiğini belirten Şimşek, Oktar'a verilen 1075 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili olarak "Adalet yerini buldu" dedi.

ETRAFI ÖRÜMCEK AĞI GİBİ SARILDI

Posta gazetesinin haberine göre; 1994 yılında Show TV'deki güzellik yarışmasına katıldığını, Hey Girl dergisine fotoğraf gönderdiğini ve yüz güzeli seçildiğini belirten Şimşek, ATV'de program sunmaya başladıktan sonra etrafının örümcek ağı gibi sarılmaya başladığını anlattı.

"BENİMLE YAŞA"

"Adnan Oktar, beni ekranda görmüş, delirmiş! Hatta bana 'Seni gazetede, televizyonda gördüm çok beğendim, pijamalarını al gel ve şahane malikanemde benimle yaşa' dedi. 'Gel sana burada en güzel şartları sunacağım, en iyi markaları giyeceksin, hayatın lüksle geçecek' denilince hissettim bunların din ile işinin olmadığını" diyen Şimşek, şöyle devam etti:

"Onlar bana o kadar çok çektirdi ki, çocuklarıma anlatabileceğim güzel bir gençlik masalı bırakmadılar. En çok uğraştıkları kişi bendim, resmen korkunç arzu ve emelleri için yıllarca benimle savaştı. Takıntı haline getirdi beni. Kedicikleri estetikle çizgi film kahramanına çevirmiş. Birçoğunu bana benzetmek istemiş estetikle; o kadar hastalıklı bir yapı ki bu. Film olarak çeksen, çok abartılı derler izlemezler."

"BİR GÜNDE BEŞ DURUŞMAM OLABİLİYORDU"

Şimşek, yıllarca Adnan Oktar'ın şantaj ve tehditlerine maruz kaldığını ve kendisine 350 dava açıldığını belirtti. "Hepsini kazandım. Ama öyle kötüydü ki aynı gün beş duruşmam olabiliyordu. Tuzla Adliyesi'ne gidip, oradan Şişli ya da Kumburgaz'a geçiyordum" bilgisini veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Bütün günlerim adliyelerde geçiyordu. Ağzımı açtığım an davalar yağıyordu. İş hayatım sekteye uğruyordu. Arkadaşlarım benden uzaklaşıyordu, amaç zaten caydırmaktı. Ama caymadım. Son mahkemem görüldü ve ABD'ye attım kendimi."

"KEMAL SUNAL EVİNDEN SEFER TASIYLA YEMEK GETİRDİ"

ABD'ye gittikten sonra Adnan Oktar'ın peşini bıraktığını söyleyen Şimşek, gruba karşı verdiği günlerde bir tek Kemal Sunal'ın kendisine sahip çıktığını söyledi.

"Herkes benden kaçarken bir tek o beni dizisine istedi. Sahiplendi. Çok şey borçluyum ona beni dinledikleri için. Evinden sefer tası ile yemek getirip benimle paylaşırdı Kemal ağabey."