"Bana benzemeyen kadınları dövüyormuş" Eski manken Ebru Şimşek, Adnan Oktar suç örgütü hakkında konuştu! - Son Dakika

Adnan Oktar'ın kendisini bir programda sunucu olduğu dönemde bulduğunu söyleyen Ebru Şimşek "müridi aracılığıyla benimle iletişime geçti" dedi.

Müritlerinden biriyle bir süre flört ettikten sonra eve gittiğini ve o arada içeceğine ilaç katıp uygunsuz görüntülerini çektiklerini anlattı. Sonra da Oktar'ın kendisine "pijamalarını da al, gel bu evde yaşa" dediğini ama kendisinin kabul etmediğini söyleyen Şimşek, yıllarca kendisine şantaj yapıldığını ve hakkında 350 dava açıldığını söyledi. Adnan Oktar'ın "kedicikler" adıyla bilinen kadınları estetiğe zorladığını söyleyen Şimşek "beni takıntı haline getirmiş, bana benzeyemeyenleri dövüyormuş" dedi. Mücadele ettiği süreçte ailesinin dışında yalnızca Kemal Sunal'ın yanında olduğunu belirterek, kendisine verilen desteği Ebru Şimşek "mahkememe bile gelmişti" sözleriyle ifade etti.