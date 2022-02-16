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Son dakika haberleri | Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu

16.02.2022 12:26

Son dakika haberler: Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu Ölümü sevenlerini şok etti Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren eski manken Firdevs Alkan, evinde ölü bulundu.

Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu

Ölümü sevenlerini şok etti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren eski manken Firdevs Alkan, evinde ölü bulundu. Çevresinde 'Tatyana' olarak bilinen Alkan'ın ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğarken cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bitez Mahallesi Bergamot Caddesi 2119 Sokak üzerindeki bir sitede eşi ile birlikte yaşamını sürdüren 51 yaşındaki Firdevs Alkan, gece alkol aldıktan sonra eve geldi. Evde sakinleştirici bir hap aldığı iddia edilen Firdevs Alkan, koltuğa uzandı. Bir süre sonra eşinin seslendiği Firdevs Alkan, eşine yanıt vermedi. Durumdan şüphelenen eşi, eski manken Alkan'ı uyandırmaya çalıştı fakat uyanmaması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Firsevs Alkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Acı haberi alarak eve gelen eski mankenin yakınları ve arkadaşları, sinir krizleri geçirdi. Savcı incelemesinin ardından Firdevs Alkan'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri | Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri | Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri | Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri | Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri | Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri | Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri | Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri | Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri | Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu

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Adli Tıp Kurumu, Otopsi, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu - Son Dakika


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