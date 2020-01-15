Eski Mardin'in otopark sıkıntısı sona eriyor - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi Mardin'in 1. Caddesinde yaşanan otopark sıkıntısını gideriyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi mekanda yaşanan otopark sorununu ortadan kaldırmak için başlattı Diyarbakır Kapı Kapalı Otopark Projesi'nin yapımına başlandı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 45 bin metrekare üzerine 800 araçlık otopark inşa ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sizlerden gelen talepler doğrultusunda, projelerimizi belirleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diyarbakır Kapı Kapalı Otopark Projesi de bu çalışmalardan bir tanesi. Bu proje sayesinde misafirlerimiz şehirde daha çok zaman geçirme şansı bulacak ve özellikle hizmet sektörümüzdeki esnafımız bundan çok faydalanacak. Hedeflediğimiz turist sayısını yakalamak için bu tür çalışmalarımız devam ediyor."