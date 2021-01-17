"Eski Mardin yolu" genişletilecek - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Sur ilçesinde bulunan eski Mardin yolunu yeni Mardin kara yoluna bağlayan 4,5 kilometrelik yolda genişletme ve yenileme çalışması başlatıyor.
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kent genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Başkanlığın 2021 yılı programı kapsamına aldığı Sur ilçesinde bulunan eski Mardin yolunda yenileme çalışması başlatılacak.
Eski Mardin yolu Bağıvar Köprüsünden yeni Mardin kara yoluna kadar 4,5 kilometrelik bölümde yol genişletme, köprü, 620 metre fore kazıklı istinat duvarı ve sanat yapıları tamamen yenilecek.
Eski Tekel fabrikasının bulunduğu yerdeki alt geçit genişletilerek, devamında bulunan Çarıklı Mahallesine bağlantıyı sağlayan eski köprü yerine ise 71 metrelik yeni köprü yapılacak.
Çalışmalar tamamlandığında 3 metre genişliğinde kaldırım, aydınlatma direkleri, 14 metre genişliği olacak yol, konforlu ve güvenli bir hale getirilerek, hizmete açılacak.
Kaynak: AA
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