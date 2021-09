Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek Sındırgı'yı ziyaret etti - Son Dakika

24. Dönem TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eşi ile birlikte Balıkesir'in termal kaynakları ve doğal güzellikleri ile adını duyuran Sındırgı ilçesine geldi. Çiçek, eşi ile birlikte termal tesiste konakladı.

Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ı da makamında ziyaret eden Cemil Çiçek, Başkan Yavaş rehberliğinde Sındırgı'daki turizm ve proje alanlarını gezdi. Özellikle Akpınar Yaşam Merkezi ve Kışla Müze Han, Çiçek'in dikkatini çekti. Sındırgı gezisi boyunca Kaymakam Zafer Oktay da kafileye eşlik etti.

Çiçek: "Bundan sonraki konuşmalarda Sındırgı'yı daha sık anarız"

Sındırgı'nın beklediğinden daha güzel bir yer olduğunu ve yapılan çalışmaların da geleceğe ışık tutacak, ilçeyi daha da geliştirecek nitelikte olduğunu belirten 24. Dönem TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "İnsan isterse neler yapabileceğini nelerden alın teriyle kazancını sağlayabileceğini çok açık bir şekilde gösteriyoruz. Zaten Türkiye'nin üreten insana ihtiyacı var. Yeteri kadar tüketenimiz var. Ama tüketmek için üretmek lazım. Maalesef bizde yanlış bir şey devletten maaş, ondan sonra her şeyi devlete bağlamak, devletten beklemek. Elbette devletin yapacağı şeyler var ama günümüz dünyasında insanlar üreterek gelişiyor. Rızkını öyle temin ediyor. Bu sadece hamaset ile tarihle övünmekle olmaz. Üretmekle olur. İşte bunun en güzel örneği de buradaki hanımefendilerin ve üretici arkadaşlarımızın da teşvikiyle, gayretiyle bunun en canlı örneğini vermiş oluyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok memnun oldum burayı görmüş olmaktan. İnşallah bizde bundan sonraki konuşmalarda Sındırgı'yı daha sık anarız, misal veririz" dedi.

Ziyaretlerinden dolayı memnun olduklarını belirterek Çiçek'e Sındırgı anısına toprak gramofon ve Yağcıbedir halısı hediye eden Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Başkanım bugün bizleri memnun etti. Biz de onu ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduk. Doğal şehir Sındırgı'da bugün eski bir bakanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Cemil Çiçek ağabeyimizi görmek bizleri mutlu etti. Allah ömür versin, sağlık versin inşallah. Onların tecrübeleri bizim için çok önemli, çünkü onlar her devri, her dönemi, her bakanlığı ülkeyi ve Türk tarihini aslında son siyasetin 50 yıldan fazlasına damga vuran isimlerden birisi. Ayaklarınıza sağlık" dedi. - BALIKESİR