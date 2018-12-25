Eski Meclisi Üyesi Silahlı Saldırıda Öldü
1 saat önce
Pakistan'ın eski Ulusal Meclisi üyesi Ali Raza Abidi, düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Pakistan
'ın eski Ulusal Meclisi üyesi Ali Raza Abidi, düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Pakistan'ın Karaçi
kentinde eski Ulusal Meclisi üyesi Ali Raza Abidi'nin aracına silahlı saldırı düzenlendi. Abidi'nin hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Polis
, saldırganı bulmak için operasyon başlattı. Ali Raza Abidi, Muttahida Kavmi Hareketi (MQM) üyesiydi.
(Abid Mazhar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:41 Kaynak: İHA
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