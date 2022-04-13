Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un yargılandığı davada bilirkişi raporu beklenecek - Son Dakika
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Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un yargılandığı davada bilirkişi raporu beklenecek

13.04.2022 15:50
Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un yargılandığı davada bilirkişi raporu beklenecek

İzmir Menemen Belediyesine yönelik "zimmet ve irtikap" operasyonu sonrası haklarında dava açılan eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 25 kişinin yargılanmasına devam edildi.

İzmir Menemen Belediyesine yönelik "zimmet ve irtikap" operasyonu sonrası haklarında dava açılan eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 25 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Serdar Aksoy, bazı sanıklar ile avukatları katıldı.

Tanık M.S.Y. olay tarihinde AK Parti Menemen İlçe Başkanı olduğunu belirterek, "İlçede yaşayan birçok kişiden Menemen Belediyesi ile ilgili çok sayıda ihbar bildirildi. Biz de ihbarları hukukçularımızla değerlendirip suç duyurusunda bulunduk. Görgüye dayalı bilgim yoktur." dedi.

Serdar Aksoy'un avukatı dosyadaki bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, 2'si Sayıştay üyesi olmak üzere 3 kişiden oluşan bilirkişi heyetinden "zimmet" suçunun oluşup oluşmadığına dair rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Menemen Belediyesinde "zimmet ve irtikap" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 20 Kasım 2020'de İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınarak hakimliğe sevk edilen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

Aksoy, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırılmış ve 9'u tutuklu 25 kişi hakkında "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçu bildirmeme" ve "zimmet" gibi suçlardan dava açılmıştı.

Tutuklu sanıkların ilk celsede adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

YORUMLAR
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Uğur İpekkan'a son görev Uğur İpekkan'a son görev

Serdar Aksoy, Karşıyaka, İrtikap, Menemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un yargılandığı davada bilirkişi raporu beklenecek - Son Dakika


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