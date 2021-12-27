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Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında soruşturma - Son Dakika

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında soruşturma

27.12.2021 16:28
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) suç duyurusu üzerine, eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ile Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) suç duyurusu üzerine, eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ile Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında soruşturma başlattı.

BDDK avukatları, Yılmaz, Atabay, Bulut, Çapa ve Geçer ile ilgili hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Dilekçede, Yılmaz'ın, Bankacılık Kanunu'nun 74. maddesinde yer alan, "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" hükmüne aykırı davrandığı belirtilerek bu kapsamda cezalandırılması talep edildi.

Dilekçede, Atabay, Bulut, Çapa ve Geçer'in de yine Bankacılık Kanunu'nun 162. maddesi uyarınca cezalandırılması istendi.

Söz konusu dilekçeyi işleme koyan Başsavcılık, Yılmaz, Atabay, Bulut, Çapa ve Geçer hakkında soruşturma başlattı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkez Bankası, Durmuş Yılmaz, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında soruşturma - Son Dakika
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