Eski Mescid-i Aksa İmam-Hatibi Sıyam Vefat Etti

Sudan'ın başkenti Hartum'da beyin kanaması geçiren eski Mescid-i Aksa İmam-Hatibi Şeyh Muhammed Sıyam dün 82 yaşında vefat etti.

Sudan'ın başkenti Hartum'da beyin kanaması geçiren eski Mescid-i Aksa İmam-Hatibi Şeyh Muhammed Sıyam dün 82 yaşında vefat etti.



İslami Direniş Hareketi (Hamas), yayımladığı taziye mesajında, 1937 doğumlu Sıyam'ın dün beyin kanaması sonucu Hartum'da vefat ettiğini açıklarken, Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.



Gazze'deki İslam Üniversitesi'nde rektörlük de yapan Sıyam, İsrail tarafından "Hamas liderliğine katılması suçlamasıyla" 1988 yılında Sudan'a sürgün edildi. 1994-2015 yıllarında ise Yemen'de bulunan Sıyam, Hamas'ın Yemen temsilcisi ve Filistin Derneği Başkanı olarak görev yaptı. Sıyam, 2015'te Husiler'in Yemen'in başkent Sana'yı ele geçirmesinin ardından Sudan'a geri döndü.

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