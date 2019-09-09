Eski mezarlıkta çıkan yangında ağaç ve mezarlar zarar gördü
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, mezarlıkta kopan elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında, 2 dönümlük arazideki ağaç ve mezarlar zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:22 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Malkara
ilçesinde, mezarlıkta kopan elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında, 2 dönümlük arazideki ağaç ve mezarlar zarar gördü.
Olay, Çavuşköy
Mahallesi'ndeki eski mezarlıkta meydana geldi. İddiaya göre, kuşların çarpması sonucu kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu 2 dönümlük alanda bulunan ağaç ve eski mezarlar zarar gördü. İtfaiyenin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus yangın uçağını test etti Emine bulut'un kızına atanan kayyumdan 'bağış' açıklaması İmamoğlu, İSPARK'taki fiyat artışıyla ilgili konuştu: Finansal düzenlemeydi