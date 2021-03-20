MHK eski Başkanı Bülent Yavuz hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz, 71 yaşında hayatını kaybetti.

T.C. Silahlı Kuvvetler Komutanlığı'ndan kıdemli albay olarak emekli olan Bülent Yavuz, 1980 yılında hakem olarak göreve başladı. 1990 yılında FIFA kokartını takan Bülent Yavuz, 1995 yılında yaş haddi sebebiyle hakemlik kariyerini sonlandırdı. Süper Lig'de görev aldığı 8 sezon boyunca 83 maç yöneten Bülent Yavuz, 1995 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığı'na ek olarak genel sekreterlik görevini yürüttü. 1997 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığına seçilen Bülent Yavuz, 2000 ve 2005 yılları arasında ise Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

TFF: BÜLENT YAVUZ ANISINA 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllar Süper Lig'de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda ülkemizi temsil etti. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yavuz, Federasyonumuza MHK danışmanı olarak da çok önemli hizmetlerde bulundu. Bülent Yavuz anısına 20 ve 21 Mart tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Bülent Yavuz'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.