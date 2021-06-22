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Eski MHK Başkanı Çulcu ve teknik direktör Kaan Dobra'dan Short Track Milli Takım Kampı'na ziyaret - Son Dakika

Eski MHK Başkanı Çulcu ve teknik direktör Kaan Dobra'dan Short Track Milli Takım Kampı'na ziyaret

22.06.2021 09:16
Eski MHK Başkanı Çulcu ve teknik direktör Kaan Dobra'dan Short Track Milli Takım Kampı'na ziyaret, System.String[]

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Mustafa Çulcu ile Türk vatandaşlığı da bulunan Polonyalı teknik direktör Kaan Dobra, Kocaeli'de düzenlenen "Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim Kampı"nda sporcularla bir araya geldi.

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Mustafa Çulcu ile Türk vatandaşlığı da bulunan Polonyalı teknik direktör Kaan Dobra, Kocaeli'de düzenlenen "Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim Kampı"nda sporcularla bir araya geldi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Yönetim Kurulu üyesi Ata Yetişken'in daveti üzerine sporcuların konakladığı otele gelen Çulcu ve Dobra, ayyıldızlı ekiple yemek yedi.

Teknik heyet ve sporculardan short track branşına ilişkin bilgi alan Çulcu ile Dobra, onlara tecrübelerini aktardı.

Yoğun ilgiyle karşılanan Çulcu ve Dobra, genç ekiple fotoğraf çektirdi.

Merkez Hakem Kurulu, Mustafa Çulcu, Milli Takım, Kaan Dobra, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eski MHK Başkanı Çulcu ve teknik direktör Kaan Dobra'dan Short Track Milli Takım Kampı'na ziyaret - Son Dakika Spor


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