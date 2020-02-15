Eski MHK Başkanı Hilmi Ok vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Eski MHK Başkanı Hilmi Ok vefat etti - Son Dakika Spor

Eski MHK Başkanı Hilmi Ok vefat etti

6 saat önce

Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hilmi Ok, 87 yaşında vefat etti.

Eski MHK Başkanı Hilmi Ok vefat etti, System.String[]

Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hilmi Ok, 87 yaşında vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hilmi Ok'un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

İstanbul'da 1932 yılında doğan Hilmi Ok, 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde görev yaptı. Ok, MHK Başkanı ve eğitimci olarak Türk futboluna önemli hizmetlerde bulundu.

Hilmi Ok'un cenazesi, yarın Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:34 Kaynak: AA
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