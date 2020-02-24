Eski MHP Çankırı Milletvekili İrfan Keleş vefat etti - Son Dakika
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Eski MHP Çankırı Milletvekili İrfan Keleş vefat etti

7 saat önce

Eski MHP Çankırı Milletvekili İrfan Keleş hayatını kaybetti.

Eski MHP Çankırı Milletvekili İrfan Keleş vefat etti, System.String[]

Eski MHP Çankırı Milletvekili İrfan Keleş hayatını kaybetti.

Keleş için yarın saat 10.00'da TBMM'de tören düzenlenecek. İrfan Keleş'in naaşı, Çankırı Merkez Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çankırı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Çankırı'da 1947'de doğan Keleş, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlayan Keleş, Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca Çankırı Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı görevlerinde de bulunan Keleş, 21. Dönem'de Çankırı Milletvekili olarak Meclise girdi. Keleş, evli ve iki çocuk babasıydı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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