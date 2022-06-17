Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp tutuklandı - Son Dakika
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Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp tutuklandı

17.06.2022 20:31
Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp tutuklandı

Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp tutuklandı.

Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gece gözaltına alınan Kayaalp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayaalp, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün sosyal medya hesabından "MHP Diyarbakır İl Teşkilatımız, görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır." açıklaması yapmıştı.

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Diyarbakır'da feshedilen MHP teşkilatının il başkanı Kayaalp tutuklandı Diyarbakır'da feshedilen MHP teşkilatının il başkanı Kayaalp tutuklandı Resmen açıklandı! MHP Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı Resmen açıklandı! MHP Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı
Kaynak: AA

Cihan Kayaalp, Cumhuriyet, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp tutuklandı - Son Dakika

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