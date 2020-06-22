Eski MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci toprağa verildi - Son Dakika

Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci'nin cenazesi, Hacılar ilçesinde defnedildi.

Kayseri'deki özel bir hastanede bir süredir astım tedavisi gören ve dün akşam saatlerinde beyninde pıhtı meydana gelmesi sonucu hayatını kaybeden 25. Dönem MHP Milletvekili Kilci için Hacılar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Hacılar Cami Kebir'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kilci'nin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Kilci'nin ailesi ve yakınları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, MHP Kayseri Milletvekilleri Baki Ersoy ve İsmail Özdemir, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.